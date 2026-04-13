أحمد موسى: القانون الدولي لا يسمح بما يحدث في مضيق هرمز

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القانون الدولي لا يسمح بما تفعله إيران وأمريكا في مضيق هرمز، موضحًا أن إيران لم تكن تعلم ما فعلته أمريكا اليوم بعسكرة المضيق.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إيران لن تتحمل هذا الحصار شهرًا، خصوصا أن سفن الظل لن تستطيع التحرك، مشيرًا إلى أن إيران تستطيع أن تصدر بترولًا من 10 إلى 15% فقط، ولو طالت المدة سيغلق آبار البترول لأنه لن يستطيع أن يصرفه.

وأضاف أن مضيق هرمز اليوم هو الحدث العالمي، وأمريكا لم يكن لديها خطة للعمل في مضيق هرمز حتى عملت حصارًا عليه، وهذا الأمر سيؤثر على العالم كله.