فلكية جدة : كويكب صغير سيمرّ قُرب الأرض.. اليوم

شهدت الكرة الأرضية، اليوم (الخميس)، عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى "2021 RF16"، ويبلغ قطره 5 أمتار، ويتحرك بسرعة 3 كم/الثانية.

وذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكويكب كان في أقرب مسافة بنحو 318,5 ألف كيلومتر عند الساعة 12:19 ظهراً، ولم يرى بالعين المجردة.

وأوضح أن الكويكب أصغر بكثير من الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير عام 2013، وتفكك على ارتفاع منخفض، وتحررت عنه طاقة عالية تسببت في موجة صدم في السماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية، ووصول قطع صغيرة من بقاياه إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.

وقال أن الكويكب الذي مر بالقرب من الأرض اليوم لن يتسبب في كارثة حال اختراقه الغلاف الجوي للأرض، لكونه سيتفكك، ولن يكون له تأثير خطير على سلامة البشر.