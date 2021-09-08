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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عرضه 450 قدماً .. كويكب ضخم يعبر الأرض في هذا الموعد

كويكب يمر بالأرض
كويكب يمر بالأرض

تتجه أنظار وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء صوب كويكب ضخم عرضه حوالي 450 قدمًا، من المقرر أن يعبر مدار الأرض يوم الجمعة وفقًا لبيانات التتبع التابعة لـ وكالة ناسا.

من المتوقع أن يصل الجسم والذي سمي بـ " 2021RE"  إلى مسافة 3،400،000 ميل من الأرض في 10 سبتمبر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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تم حساب 2021RE على أنه يسافر بسرعة 30،000 ميل في الساعة، وسيكون له تأثير كبير إذا اصطدم بالأرض، في حين يتم قصف الأرض بما يزيد على 100 طن من الصخور الفضائية الصغيرة وغيرها من الحطام بين الكواكب بحجم الحصى الصغيرة كل يوم.

ومن المرجح أن يحترق أي شيء أصغر من سيارة عادية لأنه يدخل في الغلاف الجوي ولا يعتبر أي نوع من التهديد، وتقول وكالة ناسا إنه كل ألفي عام أو نحو ذلك ، فإن نيزكًا بحجم ملعب كرة قدم يمر عبر الغلاف الجوي ويسبب أضرارًا كبيرة.

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وكالة ناسا ناسا الفضاء كويكب الأرض الجمعة

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