إرادة خالصة.. سامح فوزي: لا يمكن ربط استراتيجية حقوق الإنسان بأي متغير دولي

قال دكتور سامح فوزي، الكاتب وكبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، إن استراتيجية حقوق الإنسان لا بد أن ننظر له علي أكثر من جهة، مؤكدا أن تلك الاستراتيجية تمت بإرادة سياسية من الدولة المصرية.

وأضاف سامح فوزي خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن تاريخ تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان هام جدا، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية تم وضع أساسها منذ عام 2018 ولا يمكن ربطها بأي متغير دولي.

الاهتمام نابع من الإرادة المصرية

وتابع الكاتب وكبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، أن هذا الاهتمام نابع من الإرادة المصرية، ولا يوجد أي ضغط من أي جهة، مؤكدا أن تلك الاستراتيجية تمت بشكل تشاوري.

وأشار سامح فوزي إلى أن الاستراتيجية لها بعد شمول إلى حد كبير، مؤكدا أنها سلطت الضوء حول بعض التشابكات الجديدة بملف حقوق الإنسان.