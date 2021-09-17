نجل فؤاد المهندس عن ذكرى رحيل والده: ترك ثروة من الفن الراقي

قال محمد فؤاد المهندس إبن الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن أعمال الفنان وتراثه الفني هي ما تأكد وجود واستمرار قيمة الفنان الراحل.

وتابع خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"ترك ثروة من الفن الراقي وأتمنى أن لا تنساه الأجيال القادمة".

وأكمل:" عمل مسرحيات وإذاعة وتليفزيون، وكان صارما معانا لو عملنا حاجة غلط، وكمان أب حنون معانا، وكان بيعلمنا الصح من الغلط".



ويمر اليوم 15 عاما على رحيل الفنان الكبير وأستاذ الكوميديا فؤاد المهندس الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 16 سبتمبر من عام 2006 بعد رحلة عطاء فنى جعلته أحد أعمدة الكوميديا في مصر والعالم العربى.