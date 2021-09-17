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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستثناء طالبان من بعض العقوبات المفروضة عليها

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، أهمية وجود بعض الاستثناءات من العقوبات ضد حركة طالبان.

وقال جوتيريش في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كان يرى أنه من الملائم استثناء حركة طالبان في لحظة ما من قائمة المنظمات الإرهابية للأمم المتحدة: "بالطبع. على الدول الأعضاء أن تقرر متى تأتي اللحظة المناسبة لذلك، ولكن في كل الأحوال أدعو إلى بعض الاستثناءات من العقوبات، التي من شأنها أن تجعل الجوانب الوظيفية ممكنة.

وأضاف جوتيريش أن الإعفاء من العقوبات تجاه طالبان طُبق في الماضي.

واستطرد قائلا: "كما تعلمون الأمريكيون طلبوا بعض الإعفاءات من أجل محادثاتهم مع طالبان. ولذلك أنا أعتقد أننا يجب أن نوفر الظروف، ولأسباب عملية سيكون من الضروري اتخاذ بعض الاستثناءات لبعض العقوبات من أجل تهيئة الظروف اللازمة وضمان التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية.

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وطالبت حركة طالبان، أمس، المجتمع الدولي للاعتراف بالحكومة التي أعلنتها في أفغانستان، والإفراج عن أرصدة الأموال المجمدة في الخارج.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة حديثة مع هيئة الإذاعة اليابانية، إن الحركة تريد علاقات دبلوماسية إيجابية مع بقية العالم، مؤكداً أن الغرض من تشكيل حكومة مؤقتة هو العمل مع العالم، وفق وسائل إعلام أفغانية.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الاقتصادي في أفغانستان، محذراً من أزمة إنسانية تلوح في الأفق تواجه هذا البلد بعد سيطرة طالبان على السلطة الشهر الماضي.

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