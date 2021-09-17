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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. مد فترة التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية أنه نظراً لتأخر ورود نتائج بعض المحاولات في الاختبارات التي أداها الطلاب الحاصلون علي شهادة الدبلومة الأمريكية، فقد تقرر مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة عن طريق مكتب التنسيق حتي تاريخ 25 سبتمبر، وذلك من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب.

 

وقد فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

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لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. رتب رغباتك أثناء التسجيل

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تنفيذا لتعليمات الرئيس.. هكذا دعم الأعلى للجامعات المشاركة في بناء وعي الطلاب

 

وأوضحت أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة  205 درجة  بنسبة 50% ، بإجمالي 42065 طالب الشعبة العلمية ، و 24932 طالب للأدبية ، بينما 66997 طالبا إجمالي جميع الشعب.

 

وأشارت إلى إن نتيجة ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة 2021  (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
 

وأضافت أنه في حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.

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