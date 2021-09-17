بعد غياب 30 يوما .. أهلي جدة يستعيد خدمات عمر السومة

استعاد فريق أهلي جدة، خدمات النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق، بعد غياب دام نحو 30 يوما، بسبب الإصابة.

ويستعد أهلي جدة ، لمواجهة الفتح، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن عمر السومة انضم لمعسكر أهلي جدة، أمس، الخميس، استعدادا لمواجهة الفتح، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي، بعد غياب عن الملاعب دام لنحو 30 يوما، بسبب الإصابة التي تعرض لها، أمام التعاون، في أغسطس الماضي.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن عمر السومة تجاوز الاختبارات الطبية، وأبدى جاهزيته للمشاركة مع زملائه أمام الفتح.

وأوضحت الصحيفة، أن عمر السومة، سيتواجد على دكة بدلاء الأهلي أمام الفتح.

ترتيب أهلي جدة في مسابقة الدوري السعودي:

يحتل فريق أهلي جدة المركز الـ 11، في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط.

