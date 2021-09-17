  استخراج 699 شهادة قياس مستوى مهارة وتعيين 437 شاباً بالفيوم

وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 26 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 12 عاملا غير منتظم ، و 30 ألفاً و962 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 115 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 437 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 2166 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال علي أبو الحسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي- إن المديرية تلقت 27 شكوى عمالية ، تم تسويتها بالكامل .

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 100 منشأة ، وأسفر عن تحرير 23 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 252 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية .