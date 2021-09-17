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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة

  استخراج 699 شهادة قياس مستوى مهارة وتعيين 437 شاباً بالفيوم

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 26 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 12 عاملا غير منتظم  ، و 30 ألفاً و962 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 115 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين  437  شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 2166 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 699  شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال علي أبو الحسن  مدير المديرية  - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  أغسطس  الماضي-  إن المديرية  تلقت  27 شكوى عمالية ، تم تسويتها بالكامل .

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 100 منشأة ، وأسفر عن تحرير 23 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 252 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي  ، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية .

 

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة الفيوم العمالة غير المنتظمة كعب العمل تعيين 437 شابا ذوى الهمم والقدرات شهادة قياس مستوى المهارة رخصة مزاولة المهنة

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