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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استعدادات منتخب مصر لكرة القدم للمبتورين قبل انطلاق أمم أفريقيا

منتخب مصر لكرة القدم
منتخب مصر لكرة القدم للمبتورين

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وهدير أبو زيد،  آخر استعدادات منتخب مصر لكرة القدم للمبتورين قبل انطلاق أمم أفريقيا.

وقال الكابتن محمود عبد العظيم، لاعب منتخب مصر للمبتورين، إنه من صغره وهو يعشق كرة القدم، ولكنه لم يتمكن من ممارستها بسبب إصابته، مشددًا على أن الرياضة أكثر شبيء يمكن أن يساهم في خروج الشخص من دائرة الإعاقة، لافتًا إلى أنه يعد أول لاعب مصري من المبتورين محترف في الدوري التركي.

وبالنسبة لبطولة أمم إفريقيا في تنزانيا، قال :" إحنا رايحين عشان ننافس على البطولة، ونلعب باسم قميص منتخب مصر، وقادرين نشرف بلدنا، وهنلعب على اللقب".

ويستعد منتخب كرة القدم للمبتورين بكل قوة لخوض أول بطولة له في أمم أفريقيا بتنزانيا نهاية نوفمبر عام 2021 منذ اعتمادهم رسميًا من قِبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية مؤكدين رغبتهم في نيل البطولة وليس مجرد التمثيل المشرف لمصر من خلال 25 لاعبًا.
 

 

 

 

 

منتخب مصر كرة القدم أمم أفريقيا مصر الدوري التركي

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