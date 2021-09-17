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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكايات الإسكندرية في رواية «ظلال الحب» بهيئة الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، رواية بعنوان «ظلال الحب» للكاتبة أمل خليفة، التي أهدتها إلى كل عشاق مدينة الإسكندرية، مسقط رأس المؤلفة.

تضم الرواية فصول: « عمارة الغول، حكايات الشارع، فانيليا شيكولاته، سياط الندم، فتاة المطعم، العلاقة الغامضة، كشف المستور، الفرصة الأخيرة».

وجاء على غلاف الرواية:

«لم يجرؤ ماجد على أن يبوح لوالده بها حدث بينه وبين حبيبته، والسر الحقيقي لإلغاء زفافهم، فلم ينبس ببنت شفة كما وعد "نيرمين"، فأصبح لديه إحساس قوي بالذنب تجاه والده، الذي يعتقد أن طبيعة عمله هي السبب في رفض "بنايوتي" لابنه، بجانب شعوره بحزن عميق كلما تخيل احتمال هجر"نيرمين" له، فما كان بينهما ليس حبًا عاديًا، بل عشقًا ملك عليه كل كيانه، فهي الوحيدة التي استطاع أن يتعرى أمامها ويكشف لها عن حقيقة ظروفه دون أن يشعر بالخجل، ولم يندم على ذلك، حيث لم ير منها أبدًا نظرة أو تصرفًا ينتفض من قدره، فلقد استطاعت"نيرمين" أن تشعره بأنها كيان وروح واحدة لا فرق بينهما إطلاقًا».

أكل خليفة، كاتبة صحفية، نشر لها من قبل رواية «الدوابة»، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورواية «قلوب أصابها الهوى»،  ونشر لها عدد من المقالات في الصحف المختلفة، ومحاضر منتدب بقسم علة الإعلام والاتصال بكلية الآداب جامعة عين شمس، تشر لها أيضًا عدد من القصص القصيرة في بعض الصحف المصرية، حاصلة على دبلوم الصحافة من قسم الإعلام وعلوم الاتصال بكلية الآداب جامعة عين شمس، وباحثة ماجيستير بكلية دراسات الطفولة قسم إعلام وثقافة الطفل.

الرواية تم طرحها في منافذ بيع الهيئة، وتشارك في كافة المعارض التي يتم تنفيذها في محافظات مصر المختلفة، وكما أنها ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته المقبلة.

الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي رواية بعنوان ظلال الحب للكاتبة أمل خليفة عشاق مدينة الإسكندرية

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