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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحب الرخص والحبس والغرامة.. الداخلية تبدأ تطبيق قانون مخالفة الملصق الإلكترونى غدًا

حملات مرورية
حملات مرورية

تبدأ الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني بدأ من الغد.

وسيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الالكترونى أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

سحب التراخيص وغرامة مالية
وتشمل العقوبات "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر - الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".

الداخلية تناشد المواطنين
وأهابت وزارة الداخلية المواطنين مرارا سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام قدمت الوزارة الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة "ذات ملصق إلكترونى" واستلام الملصق الإلكترونى، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين .

مميزات الملصق الإلكتروني:

- يحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى.

- يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها.

- إصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

- تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ...) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

- يُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا، للتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص.

- تطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة.

- التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية.

أهداف الملصق الإلكترونى:

- للتسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة.

- يتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم...) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.

- ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.

- يمكن التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.

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