الاتحاد في الصدارة .. ترتيب الدوري السعودي

نجح فريق الاتحاد المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي في اقتناص صدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد 4 مرور جولات، رغم التعثر في الأسبوع الأول أمام الفيحاء.

وخسر الاتحاد أمام الفيحاء بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في مسابقة الدوري السعودي 2021 - 2022، بينما فاز على الرائد 3 -0، في الأسبوع الثاني، وعلى الفيصلي 2 - 1، في الجولة الثالثة، واكتسح أبها 6 -1، في الجولة الماضية.

لكن الاتحاد مهدد بفقدان الصدارة لصالح فريق الهلال، والذي يمتلك 7 نقاط، مع تبقى مباراة مؤجلة، له، بسبب مشاركته مؤخرا، في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويصطدم الاتحاد بنظيره النصر، غدا، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري السعودي.

جدول ترتيب الدوري السعودي:

1- الاتحاد : 9 نقاط

2- الفتح: 7 نقاط

3- الفيحاء: 7 نقاط

4- الهلال: 7 نقاط ( له مباراة مؤجلة)

5- الرائد: 7 نقاط

6- ضمك : 7 نقاط

7- الفيصلي: 7 نقاط

8- النصر : 6 نقاط ( له مباراة مؤجلة)

9- الاتفاق : 6 نقاط

10- الباطن : 5 نقاط

11- الأهلي : 4 نقاط

12- الشباب : 4 نقاط

13- أبها : 4 نقاط

14- التعاون : نقطتين

15 - الحزم: نقطين

16 - الطائي : نقطة