الأهلي يتحمل راتب سليمون محلل الأداء الجديد بدلاً من بيتسو موسيماني

أنهت إدارة الأهلي كافة العقود الخاصة بمحلل الأداء الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم والذي كان قد اتفق معه بيتسو موسيماني المدير الفني خلال فترة تواجدة ببلاده الفترة الأخيرة.

ويصل كايلا سليمون إلى القاهرة الأسبوع المقبل بعد أن أنهي إرتباطه بأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وينضم لمعسكر ابناء الرداء الأحمر في الإسكندرية مع نهاية الأسبوع.

ويتحمل الأهلي راتب محلل الأداء الجديد بعد ان رفض بيتسو موسيماني الأمر خاصة أن محلل الأداء السابق يوشا كان من ضمة القيمة المالية لتعاقد المدير الفني، فيما لا يزال هانك حالة من الغموض تكتنف موقف تشكيل الجهاز الفني للموسم الجديد .

الخطيب ينتظر عودة محسن صالح لحسم أمر التشكيل الكامل للجهاز الفني

وينتظر محمود الخطيب رئيس النادي عودة محسن صالح رئيس لجنة التخطيط لممارسة عمله بعد الوعكة الصحية الشديدة التي تعرض لها ودخل علي اثرها الرعاية المركزة، بهدف حسم أمر التشكيل الكامل للجهاز الفني ، ولا يزال هناك بعض الرفض النسبي لصعيد سامي قمصان في منصب المدرب العام ويروا أنه ضروري وجود مدرب عام له أسمه وصاحب خبرات كبيرة .