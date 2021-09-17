شاهد لحظة هجوم سمكة قرش ضخمة على راكب أمواج|فيديو مرعب

في مشهد مرعب، تعرض صبي يبلغ من العمر 16 عامًا للعض في ذراعه من قبل سمكة قرش خلال إجازة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

بينما كان رواد شاطئ نيو سميرنا في ولاية فلوريدا الأمريكية يراقبون الحادث في ذعر، قام أحد المصورين بالتقاط لحظة مهاجمة سمكة القرش للصبي داخل الماء.

انتشر مقطع الفيديو مثيرا الرعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الصبي راكب الأمواج «دويل نيلسون» وهو يجدف على اللوح في مياه شاطئ نيو سميرنا المعروف أيضًا باسم العاصمة غير الرسمية لعضات القرش في العالم.

لقد كان دويل واحداً من العديد من راكبي الأمواج الذين يأملون في الاستفادة من الموجات القوية والمرتفعة في أعقاب إعصار لاري الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية مؤخرا.

لسوء الحظ، يقول الخبراء أن الأمواج الكبيرة خلقت أيضًا بيئة مثالية لتغذية أسماك القرش.

لم يكن دويل يدرك ما يحيط به من خطر أثناء اقتراب سمكة القرش الضخمة منه، لكنه نجا بحياته عندما صرخ أحد رواد الشاطئ "احذر هناك قرش يقترب منك!"

لحسن الحظ، كان راكب الأمواج قادرًا على التجديف مرة أخرى إلى الشاطئ وخرج من المواجهة بجرح في ذراعه فقط.

https://youtu.be/rZYDvbz_DPI

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