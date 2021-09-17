برلماني : مشروعات الشباب تمنح آلاف الأسر مصدر دخل ثابت

ثمن النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، جهود الحكومة ممثلة في وزارة التضامن من خلال تخصيصها مبلغ 350 مليون جنيه لصالح فئة الشباب من أجل دعمهم بتوفير فرص عمل تمكنهم من تنفيذ المشروعات الخاصة بهم وذلك لدمجهم ضمن شبكة الحماية الإجتماعية.

أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تسعي إلي منح المواطنين وخاصة الشباب فرص عمل حقيقية ترتكز علي فكرة إنشاء المشروع والتي تسهم في فتح آلاف المنازل من الأسر، معقبا " لما تفتح مشروع ده هيشغل أكثر من عامل وده في حد ذاته باب رزق كبير|"، لافتا إلي أن جهاز تنمية المشروعات يقدم كل الدعم الفني والخدمي للراغبين في إنشاء المشروعات بإختلاف أحجامها.

لفت عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بفئة الشباب وذلك بإعتبارهم بناة المستقبل ولهذا وجدت المزيد من الجهود لتدريبهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

جاء ذلك بعد أن قالت دكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، إن برنامج الحماية الاجتماعية تحظى باهتمام لدى الدولة المصرية، موضحا أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو بناء الإنسان المصرى، موضحة أن مبادرة حياة كريمة رصد لها 700 مليار جنيه لتشمل تطوير ما يقارب من 1400 قرية في 20 محافظة.

أضافت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة من أكبر برامج التنمية على مستوى العالم تدخلات في جميع النواحى.

أوضحت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، أن وزارة التخطيط تعتمد على الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين ببعض المفاهيم مثل خطورة الزواج المبكر وختان الإناث، بجانب أهمية الرعاية الصحية، موضحة تخصيص 350 مليون جنيه لتوفير فرص عمل للشباب عبر تنفيذ العديد من المشروعات، بجانب تسجيل العمالة المنتظمة.