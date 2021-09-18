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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معامل التنسيق بالجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثالثة .. اليوم

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات

تستقبل اليوم معامل التنسيق بالجامعات المصرية طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية وذلك الخميس الماضي لتسجيل الرغبات حتى يوم الاثنين المقبل.


أوضحت وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للمجموع لطلاب هذه المرحلة الثالثة هو  205 درجة  بنسبة 50% ، بإجمالي 42065 طالب الشعبة العلمية ، و 24932 طالب للأدبية ، بينما 66997 طالب إجمالي جميع الشعب.

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تنسيق المرحلة الثالثة 2021| رابط التسجيل .. والأماكن الشاغرة

وسوف يتم إرجاء إعلان نتيجة المرحلة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

- وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة و المحافظات.

تنسيق المرحلة الثالثة امتحانات الدور الثاني التعليم العالي وزارة التعليم العالى الجامعات المصرية

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