تكريما للفن المصري.. أشرف زكي: تكريم الرئيس الفلسطيني أغلى وسام بحياتي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنني شرفت بتكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مؤكدا أنني أعتبر أن التكريم من الرئيس ليس لشخصي ولكني أعتبره تكريم للفن المصري.

وأضاف أشرف زكي، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل” عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هذا التكريم أعتز به، مشيرا إلى أنه “انا بعتبره أغلى وسام في حياتي"

وتابع أشرف زكي، ان المشوار الفني صعب بشكل عام، مؤكدا أنه لا يوجد فنان نجح بالصدفة، ولكنه نجح بعد عناء طويل.

المدرسة هي المفتاح السحري الذي وجدت فيه نفسي

وأشارنقيب المهن التمثيلية، إلى أن المدرسة هي المفتاح السحري الذي وجدت فيه نفسي، وهكذا باقي الفنانن، مؤكدا أنني دخلت معهد الفنون المسرحية