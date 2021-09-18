داود حسين يروي تفاصيل مشاركته في مقلب رامز جلال

حل الفنان داوود حسين، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج " واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "الحياة"، للحديث عن مشاركته في فيلم عندليب الدقي وأبرز محطاته الفنية.

وتحدث حسين خلال حواره بالبرنامج، عن رامز جلال وفيلم كنغر حبنا، إنه فنان جميل وله حضور طاغي ورائع، ومهما قيل عنه فهو ممثل رائع.

وروي تفاصيل استضافته بإحدى حلقات رامز،:" ، كنت في الكويت، وقيل لي أن هناك برنامج عن كأس العالم ويتم تصويره بالقاهرة، وعندما وصلت وأنا راكب ومتوجه للتصوير، قال لي السائق هو انت جاي عشان برنامج رامز، وهنا شعرت أن هناك مقلب.

وتابع داود: "حاولت مرارا وتكرارا الاتصال برامز ولم يرد وذهبت إلي البرنامج والمفروض أنه عن كأس العالم وأنا حذر لأنني لا أعرف ماذا سيحدث من رامز خلال الحلقة، فأصبحت عارف ومش عارف.

