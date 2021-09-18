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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة قنا: فحص 581 ألفا و920 نخلة لمكافحة السوسة الحمراء

محصول النخيل
محصول النخيل

واصلت مديرية الزراعة بـ قنا، تنفيذ أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمناطق زراعة النخيل الاقتصادية، وتكثيف أعمالها الإرشادية، وندوات التوعية للمزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة في التعامل مع  أشجار النخيل، وطرق الوقاية من سوسة النخيل، تحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.


وقال المهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزاره الزراعة بـ قنا، جرى فحص581 ألفا و920 نخلة بنطاق المحافظة، وإرشاد المزارعين بكيفية علاج النخيل المصاب، وصرف المبيدات المدعَّمة من الوزارة للمزارعين أصحاب النخيل المصابة.

 

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وأشار "عبدالرازق"، إلى أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ  1952 نخلة، حيث تمت معالجة 1493 نخلة، وإزالة 429 نخلة للقضاء على الإصابة نهائيا،  والرش الوقائي لثلاثين نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة للحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل، وجارٍ تقليع 455 نخلة أخرى مصابة بالسوسة الحمراء.   

 

وأضاف أن الفترة الحالية هي أهم الفترات لمحصول البلح؛ لأنها مرحلة نضج  ثمار البلح والتمور، وتحتاج إلى إجراءات زراعية هامة لنضج المحصول ورفع درجة تركيز السكر فيها، لذلك أوصت مديرية الزراعة بالري على فترات متباعدة وبكميات قليلة، وعدم تقليم النخيل عقب جمع المحصول للوقاية من الإصابة بسوسة نخيل البلح.

 

وتابع يتم الاهتمام بفحص أشجار النخيل جيدا للتعرف على وجود أي إصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء لكونها من أخطر الآفات التي تصيب أشجار النخيل ، بالإضافة إلى تجنب الأخطاء الشائعة التي يقوم بها المزارعين وتؤدى إلى الإصابة بهذه الآفة الخطرة التي تؤثر على المحصول و جودة الثمار.

قنا الزراعة النخيل سوسة النخيل الوقاية

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