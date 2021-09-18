كارثية.. استشاري تغذية تكشف خطورة الأنظمة الغذائية المنتشرة على السوشيال ميديا

كشفت نسمة ياسر، استشاري التغذية العلاجية، خطورة الدايت والأنظمة الغذائية المنتشرة على السوشيال ميديا، قائلة:" نظام الصيام لمدة 23 ساعة خاطئ تماما، وهو منتشر الآن بكثرة".



وأضافت "نسمة ياسر" خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن فكرة الصيام لمدة 23 ساعة ستتسبب في تدهور الجسم، متابعة:" انت كده مش هخس انت كده بتعمل مجاعة داخل الجسم".



وأوضحت أن نظام الغذاء العلاجي يسبب كوارث صحية للجسم، ولهذا لا يفضل استخدام مثل هذه الأنظمة الغذائية، مشددة على أن الأنظمة الغذائية القاسية لن تساهم في انقاص الوزن.



وأشارت إلى أن منع الطعام عن الجسم سيتسبب في وقف الحرق داخل الجسم، مما يترتب عليه زيادة الوزن بالرغم من اتباع نظام غذائي قاس.



ولفتت إلى أن هناك أنظمة غذائية تعتمد على تناول الأطعمة ولكن على هيئة سوائل، وتلك الأنظمة تساعد بشكل كبير في تحسين الحالة الصحية، وأيضا تساهم في تخلص الجسم من السموم.



