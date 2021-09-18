بعد إعلان أحمد سعد ومصطفى حجاج دويتوهما.. أغانى جديدة فى الطريق إليك

قرر عدد من المطربى طرح أغانى جديدة لها على اليوتيوب بطريقة “السنجل" وذلك خلال الايام القليلة المقبلة ولعل من أبرز هؤلاء النجوم أحمد سعد ومصطفى حجاج بأغنية واحدة ومحمد حماقى الذى قرر أن يطرح البومه كاملا فى 6 أكتوبر.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين قرروا طرح أغانى جديدة لهم.

أحمد سعد ومصطفى حجاج

يستعد كل من الفنان أحمد سعد، ومصطفى حجاج لطرح أغنية جديدة بعنوان “ع الدوغري” وذلك في شكل الديو الغنائي.

ويتعاون كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج في الأغنية مع الشاعر مصطفى حسن.

وعلى جانب أخر طرح المطرب مصطفى حجاج أغنيته الجديدة “وداعك مر” وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج “وداعك مر” من كلمات سهيل وألحان محمود الخيامى وتوزيع وسام عبدالمنعم ومكس وماستر هاني محروس.

وأعرب المطرب مصطفى حجاج عن حزنه؛ بسبب تسريب أحدث أغانيه "وداعك مر"، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما شارك أحمد سعد مؤخرا فى احتفالية النادى الأهلى بحصوله على بطولة دورى أبطال افريقيا للمرة العاشرة.

شذى

بينما طرحت الفنانة شذى، البرومو الدعائي لأحدث أغانيها “اشتغاله ولا لأ”؛ تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

وطرحت شذى مؤخرا، أغنية "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

والأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

محمد حماقى

كما أعلن المطرب محمد حماقي عن موعد طرح ألبومه الجدي يافاتنّي كاملا، وذلك من خلال حسابه على فيسبوك وكتب "استنوا ألبوم يافاتنّي كامل يوم 6 أكتوبر".

طارق الشيخ

وأما المطرب طارق الشيح قرر طرح أغنية جديدة بعنوان “طافية سيجارة” وذلك خلال الايام قليلة المقبلة عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وأغنية “طافية سيجارة” من كلمات أمير الحصرى وألحان طارق السفاح.

رامى جمال ومحمد حماقى

شوق المطرب رامي جمال جمهوره بمفاجآت تجمعه بالنجم محمد حماقي خلال الفترة القادمة، وشارك صورة معه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي جمال: “محمد حماقى.. الفتره الجايه المفاجآت كتير اخويا وصاحب عمر ووش خير علي بعض حاولو تتوقعوا المفاجآت اللي عارف انا لحنت ايه لحماقي قبل كده يقول 🤔”.

وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، معبرين عن حماسهم لعملهم معا، وسعادتهم بصوت كل منهما وتميزهم في الالبومات الاخيرة.