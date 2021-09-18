ماذا قال أصدقاء طبيبة الأسنان المنتحرة بسيتي ستارز عنها؟

أجمع أقارب وأصدقاء فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة على أنها كانت حسنة الخلق ومحبة للجميع.



أصدقاء الفتاة

قال أصدقاؤها إن الفقيدة كانت حسنة الخلق وتتمتع بمحبه زملائها وأصدقائها بالجامعة، وتربطها بهم علاقة طيبة ، داعين المولى أن يقبلها قبولا حسنا، ويتغمدها بواسع مغفرته.

واحتشد أمس، الجمعة، أقارب وأصدقاء الطبيبة المنتحرة أمام المسجد حاملين الجثمان، والدموع تنهمر منهم غير مصدقين ما حدث، مطالبين الله عز وجل أن يتغمده برحمته التي وسعت كل شىء.

صلاة الجنازة

أدى أمس، الجمعة، العشرات من أهالي وأصدقاء طبيبة الأسنان المنتحرة داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر، صلاة الجنازة على روحها بمسجد السيدة نفسية بالقاهرة، تمهيدا لدفنها بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن على فقدانها.

دفن الجثة

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطبيبة المنتحرة، وتسليمها لذويها لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، بعد الاطلاع على فيديو كاميرات المراقبة الذى كشف أنها ألقت بنفسها بإرادتها قاصدة التخلص من حياتها، على الفور تسلمت أسرة الفتاة جثمانها من مشرحة زينهم تمهيدا لدفنها بمقابر الأسرة.

أقوال والد الفتاة

قال والد فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة خلال الاستماع لأقواله إنه يعمل “طبيب جراحة بالمعاش”، وبرر إقدام ابنته على الانتحار بسبب قيامه بالتضييق عليها في الخروج من المسكن زيادة على الحد الطبيعى.



التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأمنية كشفت تفاصيل واقعة انتحار الفتاة، حيث أكدت صديقتها التي كانت برفقتها داخل المول أنها أخبرتها بأنها تمر بحاله نفسية سيئة وتعاني من اكتئاب شديد بسبب خلافها الدائم مع أسرتها لخروجها المستمر من المنزل.

وأضافت التحريات أن صديقتها غادرت المول قبل واقعة الانتحار بقليل، وفوجئت بخبر وفاتها فى ذات اليوم.



اكتشاف الحادث

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بمصرع فتاة ألقت بنفسها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بدائرة القسم.

تحريات المباحث

وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، وتبين من التحريات قيام الفتاة المنتحرة، ٢٣ سنة، طالبة بالفرقة الرابعة طب أسنان، بإلقاء نفسها من الدور السادس داخل مول سيتى ستارز، وتم نقلها لمستشفى رابعة العدوية، وتوفيت حال وصولها.

أقوال صديقة الفتاة المنتحرة

بالانتقال والفحص، أمكن التوصل إلى إحدى صديقاتها وهى أيضا طالبة بكلية طب أسنان، ومقيمة بالتجمع الأول، والتى قررت أنها كانت برفقة المتوفاة داخل كافيه بسيتى ستارز حتى الساعة الخامسة منذ يومين وانصرفت وتركتها بمفردها .



وأضافت أن المتوفاة كانت تعانى من حالة نفسية واكتئاب شديد لشعورها بالاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أهلها، وأنها أخبرتها بحالتها النفسية السيئة بسبب مشاكل مستمرة مع أسرتها لتوبيخها باستمرار لكثرة خروجها من المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بيان النائب العام

تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق السادس بالمجمع التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر ووفاتها إثر نقلها إلى المستشفى، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداولٍ واسعٍ على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصور تضمن قفز الفتاة من الطابق المذكور ومحاولة أحد الأشخاص إثنائها عن ذلك، فبادرت النيابة المختصة بالتحقيق في الواقعة.

وناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما بها من إصابات، وانتقلت لمعاينة مسرح الواقعة فاطلعت على ما صورته آلات المراقبة وسألت عددا من شهود الواقعة وذوي المتوفاة؛ فتوصلت إلى سابق مُعاناتها من ضغوط نفسية لخلافات عائلية، وإفصاحها لصديقتها يوم الواقعة عن رغبتها في الانتحار، إذ انتهزت فرصة خلت فيها إلى نفسها فقفزت من علوٍ.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية لجثمان المتوفاة بيانًا لما بها من إصابات وتحديد سبب وفاتها ومدى تصور حدوث الواقعة على النحو الذي انتهت إليه التحقيقات، وعما إذا كان بها أي شُبهة جنائية، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

هذا، وبمناسبة تلك الواقعة وما رصدته النيابة العامة من تداول مقطع تصويرها وتباين الآراء حول سبب إقدام المتوفاة على الانتحار وتشكيك البعض في ذلك، فإنها تؤكد أن الخوض في تلك الأمور من شأنه المساس بحرمات الحياة الخاصة التي لا صلة لها بالواقعة الجنائية، ومن ثم فإنه من غير الجائز تناول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.

وأهابت النيابة العامة بالجميع الامتناع عن تداول تصوير الواقعة مُراعاةً لحقوق ذوي المتوفاة المكلومين ومشاعرهم، وكذا بحث أسباب انتحار الشباب والسعي حثيثًا لتبديدها، وتنشئة جيل واعٍ متنبه، مُصان من أن يُجنَى عليه فيقع في ذلك الفخ، حفظ الله الوطن وشبابه.