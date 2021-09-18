"محامين المنيا" تدين ما تم نشره بمجمع المحاكم وتطالب الجميع بالتعاون مع رجال الأمن

أصدرت نقابة المحامين بالمنيا برئاسة علاء حسن نقيب المحامين بيانا تدين فيه وتستنكر ما تم نشرة اليوم السبت بمجمع محاكم المنيا من تهديد لامن المصريين ومؤسسات الدولة.

ودعت النقابه في بيانها كافة الزملاء إلى مد العون لرجال الأمن والجهات المسؤليه لتقديم كل من شأنه لكشف حقيقة الواقعه وصولا لمرتكب هذاالفعل الإجرامي الذي روع أمننا جميعا.

وفي سياق متصل قامت أجهزة الأمن بالمنيا بإخلاء مجمع المحاكم بصفة مؤقتة من جميع الموظفين والمترددين لوجود منشور يهدد بتفحرة ولحين الانتهاء من كافة أعمال التمشيط والإجراءات الأمنية.

حيث فوجىء العاملون بمجمع محاكم المنيا، بعدة منشورات معلقة على الحوائط، لم يعرف مصدرها حتي الآن تناشد الجميع بإخلاء المجمع في تمام العاشرة صباحا.

وتحسبا لصحة المنشورات حرصت الأجهزة الأمنية على إخلاء مجمع المحاكم من الموظفين والمواطنين وجميع المحامين، لحين تمشيطة.

وقال عدد من المحامين من أمام المجمع إنهم شاهدوا عشرات المواطنين وهم يغادرون مجمع المحاكم الذي تم إخلائه من جميع المترددين والموظفين، وسط حالة من الحذر الشديد.

وسيطرت حاله من الزعر انتابت موظفي ومترددي مجمع المحاكم بالمنيا بعد وجود منشور ملصق على الحوائط يهدد فيه بتفجير مقر المجمع.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع المجمع وأمرت باخلائه من الموظفين والمترددين وتقوم أجهزة المفرقعات بتمشيط غرف المجمع.