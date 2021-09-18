أخيرًا شوفناها.. لماذا ترفض عبلة كامل الظهور في البرامج ؟

عبلة كامل.. الفنانة المصرية الأقرب للقلوب، والأكثر شعبية، والأقدر من حيث التقمص والموهبة، منذ بداياتها الفنية وحتى وقتنا هذه، دون تغيُر أو كبرياء، كانت وستظل عبلة كامل نجمة في كل العصور.

عبلة كامل.. ممثلة وبس

عبلة كامل، وعلى الرغم من عشق الجمهور لها، وارتباطهم بها وجدانيا في جميع أدوارها وشخصياتها - حتى الشريرة منها - لا تلتقي الجمهور إلا من خلال السينما والتلفزيون، وترفض رفضا قاطعًا الظهور في أي من البرامج ولا تتعامل مطلقًا مع السوشيال ميديا من قريب أو بعيد.

الفنانة عبلة كامل - خالتي فرنسا

فاطمة زوجة عبد الغفور البرعي، والسفاحة ريا في حواري الاسكندرية، وطبيبة اللمبي، والسيدة نصرة في سلسال الدم، وخالتي فرنسا، وسليمة في عرق البلح، وغيرها من مئات الادوار التي كانت ولم تزل تشكل تراثًا فنيًا فريدًا وتاريخًا ناصعًا في حياة فنانة لم تعش سوى لفنها فقط، ولم تجذبها بهرجة النجومية او هالات الأضواء أو إطلالات المهرجانات الزائفة.

آخر ظهور لعبلة كامل

بالتزامن مع يوم ميلاد الفنانة الكبيرة عبلة كامل، نشر حساب على تويتر صورة للفنانة القديرة بزيها المعتاد منذ سنوات.

ظهرت عبلة كامل بعباءتها السوداء وطرحة سوداء أيضًا، وابتسامتها الرقيقة المعهودة وعينان لامعتان تبدو من خلالها أنها في مزاج سليم وحالة صحية جيدة.

آخر ظهور للفنانة القديرة عبلة كامل

التفاعلات مع صورة عبلة كامل كانت جميلة ومليئة بالود والمحبة، ومنهم من علق عليها “ بنحبك يانصرة ” و “ فاطمة عبد الغفور البرعي العبقرية ” “ فينك يا هالتي فرنسا .. ياخالة الفن المصري كله ” و “ أخيرا شوفناها .. الحمد لله اننا اتطمنا عليكي ”.

شائعات حاولت النيل من عبلة كامل

كانت الفنانة عبلة كامل قبل سنة تعرضت لشائعة مقيتة روجها احد المواقع الإخبارية تفيد إصابتها بمرض السرطان وتدهور حالتها الصحية واعتزالها الفن.

وكعادتها صمتت الفنانة القديرة ولم ترد بأي شكل من الاشكال وسط هيجان الرأي العام وتناقل الخبر بكثافة، حتى ردت عنها نقابة المهن التمثيلية.

وفي الأخير، اختارت الفنانة ان تطمئن جمهورها عليها من خلال مكالمة ودية خارج الهواء بالإعلامية لميس الحديدي، التي قصت تفاصيلها فيما بعد.

لماذا ترفض الظهور في البرامج ؟

من خلال المكالمة مع لميس الحديدي والتي استمرت 45 دقيقة، كشفت عبلة كامل عن سبب امتناعها عن الظهور في البرامج التلفزيونية.

عبلة كامل قالت: انا انسانة عادية، يمكن الناس بتحب ادواري، لكن عمر ما تصورت كل حب الناس دة لية بعد ترويج خبر سيء عني.

وفي إجابة غريبة على مطالبة لميس الحديدي بظهورها والرد على تلك الشائعات، قالت: انا بحب أمثل بس، أنا مبعرفش أعمل عبلة كامل .. بعرف أمثل بس.

وقال لميس الحديدي تعليقًا على إجابة عبلة كامل، إنها ممثلة على الشاشة لكن في الحقيقة إنسانة وام عادية بتبذل مجهود على الشاشة، لكن في الحقيقة مش قادرة تبذل المجهود دة علشان تطلع في البرامج .. هي انسانة طبيعية بتمثل بس في مجالها، ومش عايزة تمثل في الحقيقة.