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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجه حلوان الرياضي في بطولة منطقة القاهرة

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، فريق حلوان الرياضي، اليوم السبت، في أولى المباريات التي يخوضها في الموسم الجديد، من بطولة منطقة القاهرة.


من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، وتقام على صالة نادي الشمس، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها، وتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.


وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب خلال المران الأخير، وركز على الاهتمام بالنواحي الخططية والفنية ورفع معدلات اللياقة البدنية للوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية.


وعقد يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات اليد بالأهلي محاضرة مع اللاعبات؛ أكد خلالها على العديد من الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في مباراة افتتاح الموسم الجديد.


يذكر أن سيدات يد الأهلي توج بالثلاثية الموسم الماضي «الدوري - كأس مصر- وبطولة منطقة القاهرة».

 

النادي الأهلي فريق حلوان الرياضي بطولة منطقة القاهرة صالة نادي الشمس يحيى يوسف

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