عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبري يكشف تفاصيل عملية تكميم المعدة لإنقاص الوزن

كريم صبري
كريم صبري

عرضت الإعلامية منال سلامة، تقريرًا عن تفاصيل إجراء عملية  تكميم المعدة لإنقاص الوزن لأحد مرضى السمنة المفرطة، التي أجراها الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، وقدم تفاصيل إجراء عملية  تكميم المعدة لأحد المرضى، جاء ذلك في حلقة اليوم من برنامج "حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد ".
 

وقال كريم صبري، إن عمليات جراحات السمنة آمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن، مضيفا: "نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة، وعملية  تحويل المسار فعالة لإنقاص الوزن”.

 

وأضاف: "تكميم المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".


وأشار إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، لافتا إلى أن عمليات السمنة بسيطة ولكن إصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.

 

وقال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، موضحًا أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات، أو المريض الذي يعاني من ارتجاع في المريء.


وتابع كريم صبري أن هناك إمكانية لإزالة المرارة لمريض السمنة أثناء إجراء عملية تكميم المعدة من خلال نفس المنظار، ونفس الفتحات، وفي نفس توقيت العملية.

 

وأضاف "كريم صبري" أن تكميم المعدة تعتبر عملية سهلة، وهناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لافتًا إلى أن جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص.

تكميم المعدة المعدة فقدان الوزن كريم صبري اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

حطوا حديد ومنعونا نركن عربياتنا|سكان بولاق يشكون من بلطجة أصحاب عقارات

استشاري الصحة العالمية: تم توزيع 5.6 مليار جرعة من لقاحات كورونا

الرئيس يوجه بتحقيق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بكافة أنحاء الجمهورية

حماية المستهلك عن معرض أهلا مدارس: تخفيضات لا تقل عن 25%

الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يفشل في خطف الـ3 نقاط أمام ساويثهامبتون

نقابة القراء: عزاء نجل إمام الدعاة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحي السيدة زينب والحسين

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

السودان: حريصون على علاقة قوية مع مصر

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

فيديو

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

اﻟﻤﺰﻳﺪ