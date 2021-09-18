إطلالة كاجوال.. محمد رمضان يشارك متابعيه بـ صورة جديدة



نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر فيها محمد رمضان باطلالة كاجوال ونظارة شمسية سوداء، وإشارة نمبر وان المعتادة منه، وكتب: "مين فيهم شافني مقلدتشي ؟!" وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات.



على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان الماضي مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.