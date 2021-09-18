الأردن.. 3 ملايين و164 ألف فرد تلقوا جرعتي لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة الأردنية السبت، أن 3 ملايين و622 ألف فرد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا بينما تلقي 3 ملايين و164 ألفا جرعتين من اللقاح.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة، 16069 جرعة توزعت على 6842 جرعة أولى و9227 جرعة ثانية، وفق وزارة الصحة الأردنية.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، إلى 6.786367 مليون جرعة.

وكان أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني علي أهمية دور المنظمات العربية في الولايات المتحدة، في تعزيز العلاقات العربية الأمريكية، وضرورة مواصلة التفاعل مع الإدارة الأمريكية ومختلف المؤسسات في الولايات المتحدة.

وأكد الملك أنه لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق إلى التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم والدول العربية، خاصة مع تفشي وباء كورونا، حيث أكد الملك أن المنطقة زاخرة بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يجب الاستفادة منها، داعيا جلالته النخب العربية إلى تسخير خبراتها وتأثيرها لجذب الاستثمارات الى الدول العربية.

وبحث اللقاء أوضاع اللاجئين في المنطقة والأعباء المترتبة على الدول المستضيفة، خاصة مع تراجع دعم الدول المانحة والمجتمع الدولي.