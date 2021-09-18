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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من بطولة الدوري لاندلاع الأزمات .. لبيب يصدم جماهير الزمالك بسبب المديونيات ويعلن عدم خوض الانتخابات.. وتركي آل الشيخ يعلن رحيله عن الاستثمار الرياضي في مصر

الزمالك
الزمالك

شهد نادي الزمالك العديد من الأزمات خلال الفترة الحالية على الرغم من التتويج بالعديد من البطولات وعلى رأسها بطولة الدوري المصري والتي غابت كثيرا عن القلعة البيضاء.

وفجر حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مفاجأة غير سارة لجماهير القلعة البيضاء عقب تأكيده على إنتعاش خزانة النادي الزمالك خلال السنوات الماضية بأموال تركي آل الشيخ الوزير السابق للرياضة السعودية ورئيس نادي ألميريا الحالي والذي طالب بعدم الزج باسمه في التصريحات الرياضية المصرية.

 

عايشين بفلوس تركي آل الشيخ.. حسين لبيب يصدم الجماهير


كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك عن وجود أزمة مالية كبيرة داخل القلعة البيضاء.

 

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية:" الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي السابق ".

 

وتابع:" النادي بلا موارد الآن ونعاني بشكل كبير أزمة مالية من أجل التعاقدات ومنح اللاعبين ومستحقاتهم".

 

معرفش ليه؟.. رئيس الزمالك يخرج عن صمته ويصدم جمهور القلعة البيضاء

 

قال حسين لبيب ، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ، إن إدارة الزمالك الحالية تعرف الوضع المادى للنادى منذ أربعة أشهر وبالفعل الأمور تسير بشكل جيد وتم تكليل هذه النجاح بحصد 6 بطولات من أصل 8.  


ولفت أنه احتفل ببطولة السوبر وقت حصد البطولة ولكنه تفاجئ بعد ذلك بيوم بحدوث أزمات وتكسير واطلاق شائعات كبيرة فى النادى ومنها هروب المدير الفنى كارتيرون معقبا " الراجل بيدرب الفريق فى النادى وسمعنا شائعات كلها غلط  بانه هرب" .


حسين لبيب: ديون الزمالك متواجدة منذ 10 سنوات 

 

قال حسين لبيب ، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ، إن هناك تمويلا لنادى الزمالك بقيمة 85 مليون جنيه ، وناشد جمهور بحل  أزمة نادى الزمالك المالية بدفع 100 جنيه من مليون مشجع معقبا " يبقى 100 مليون جنيه ونجدد للاعبين " .

وأوضح "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية  مع الاعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه فى حال جمع 100 مليون جنيه سيتم انفاقهم أيضأ للانفاق على القضايا التى تم رفعها على نادى الزمالك تخص مدربين ولاعبين وذلك منذ 4 سنوات بالاضافة لوجود ديون على النادى منذ 10 سنوات .


وتابع بمراجعة كافة هذه الملفات والقضايا من خلال لجنة فى إدارة نادى الزمالك خاصة أن اللجنة المؤقتة الحالية لم تدير نادى الزمالك اقتصاديا بالشكل الأمثل والمطلوب، لافتا لعدم خوضه ماراثون الانتخابات القادمة داخل نادى الزمالك وهناك أفراد بعينها تطلب من أعضاء النادى عدم دفع الاشتراكات .


الزمالك يسدد دفعة من مديونياته للجبلاية


كشف محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك عن سداد النادي لمبلغ 12 مليون جنيه من المديونيات على القلعة البيضاء لاتحاد الكرة في الفترة الماضية، موضحا أن مديونيات النادي للجبلاية كانت 65 مليون جنيه، قبل أن يسدد الزمالك دفعة منها.


 تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

 

طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بعدم الزج باسمه فى أى شأن خاص بالاستثمار الرياضي فى مصر.

 

قال المستشار تركي آل الشيخ عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي : لقد اطلعت على بعض التصريحات التي خرجت اليوم وتم ذكر اسمي فيها وأحببت أن أوضح أن كل ما دفع من أموال في الاستثمار الرياضي في بلدي الثاني مصر كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهل مصر الطيبين … أرجو عدم زج اسمي في أي موضوع .. 

 

استقالة أسامة نبيه من منصبه في الزمالك

 

قرر أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرحيل عن القلعة البيضاء في ظل المشاكل التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية.

 

نادي الزمالك بطولة الدوري المصري تركي آل الشيخ نادي ألميريا حسين لبيب محمد الإتربي

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