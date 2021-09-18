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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فن الاستثمار للعملات الرقمية.. كتاب جديد لـ حمزة ازريمق عن دار الميدان

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار الميدان للنشر والتوزيع، كتاب "فن الاستثمار للعملات الرقمية" للكاتب حمزة ازريمق، للمشاركة به في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.


الكتاب يتناول شرح مبسط للعملة الرقمية، وهي أنها رصيد مالي أو عملة إلكترونية، يتم امتلاكها والتعامل بها افتراضيا عبر شبكة الإنترنت، فهي ليست عملة مادية ولا يمكن الاحتفاظ بها في محفظتنا او أيدينا، وانما تُعد نوعا من "الممتلكات الرقمية" التي تُحفظ كبيانات باستخدام تقنيات تشفير عالية الأمان لا يمكن اختراقها، ويمكن للعملات الرقمية شراء الخدمات والبضائع عبر شبكة الإنترنت، كما يُمكن تداولها سعياً وراء الارباح المالية.


ويتناول الكتاب أنواع العملات، وأكثرها انتشارا،  وقد حظيت العملات الرقمية مؤخرا بارتفاع قيم وأعداد ضخ السيولة النقدية فيها، وأصبحت محط انظار المستثمرين في الكثير من الدول، فهي تُعد أداة استثمار ذات عائد سريع، كما انها أداة استثمارية ذات خسائر سريعة أيضا.


ويوضح الكتاب الخسائر التي من الممكن أن يتعرض لها الفرد،  لأنها عملات يرتبط سعرها بالأداء الاقتصادي والسياسي للدول، كما ان العملات المشفرة قد واجهت عدة انتقادات ترتبط بسهولة استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال واختراق العقوبات الدولية كتمويل الارهاب وتجارة المخدرات، إلى جانب ضعف البنية التحتية الخاصة بها، ما قد يجعلها بيئة غير جاذبة للبعض، وبالفعل، فقد منعتها العديد من الدول .

دار الميدان للنشر والتوزي كتاب فن الاستثمار للعملات الرقمية للكاتب حمزة ازريمق معرض القاهرة الدولي للكتاب شرح مبسط للعملة الرقمية

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