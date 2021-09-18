خالد الجندى يكشف أعظم أسلحة الشريعة الإسلامية.. فيديو

كشف الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أعظم الأسحلة التي وضعتها الشريعة الإسلامية هي السخرية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من يخاف من سلاح السخرية لأنهم لا يثقون في أنفسهم ومذبذبين ولا يقدرون على المواجهة.



وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم السبت، أنه لا مناص من سلاح السخرية، مؤكدا أنه شديد الضرورة لأن العدو الخصم المبدع الفاسق يحاول إقناعك بفكرته وأسلوبه من خلال تحطيمك نفسياً.

وأشار إلى أن هؤلاء يرفضون السنة النبوية بل يصل بهم البجاحة إلى أنهم ينكرون وجود الصلاة أساساً، مشددا على مواجهتم بالحكمة والموعظة الحسنة من خلال وضع الأمر في نصابه.

وأكد على المواجهة تكون حسب الطريق الذي يقدم به سواء كان قانونياً، أم علمياً، أم بحثياً خالصاً، مشيراً إلى أن هناك من لا يتحملون ذلك ويصل بهم إلى السخرية من رواة القرآن الكريم والسخرية من الله عز وجل قائلاً "بيقولوا ربنا رجع في كلامه".

ولفت إلى أن هؤلاء من يطلقون على أنفسهم مشايخ يصل بهم الحال إلى رفض قرآة القرآن للميت ورفض علماء الأربعة عشر قرناً، ويذكرون أنهم كانوا مغيبين عن الوعي وأنهم لا يعرفون الصلاة النهارية أو حتى صلاة الجمعة.