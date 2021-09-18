شاهد... كواليس مران الأهلي من معسكره المغلق ببرج العرب استعداداً للسوبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم بالملعب الفرعي ببرج العرب استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان بيتسو موسمياني أعلن قائمة الفريق للمعسكر المغلق بالإسكندرية الذي يستمر لمدة 10 أيام وضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.



وشهد مران اليوم، محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي استمرت قرابة الــ10 دقائق بجانب بعض التدريبات البدنية ثم تقسيمة بطول الملعب مع الضغط المباشر والعالي.