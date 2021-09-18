لتكليفها برئاسة اللجنة التنسيقية.. القومي للمرأة يهنئ ماريان عازر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر لتكليفها برئاسة اللجنة التنسيقية لإستراتيجية التكنولوجيا والابتكار بالهيئة العامة للرقابة المالية.

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتولى الدكتورة ماريان عازر هذا المنصب مؤكدة انها نموذج نسائي نفخر به جميعا، وتستحق عن جدارة الوصول لهذا المنصب، مضيفة أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية ان تثبت جدارتها وكفاءتها وتقتحم مجالات جديدة وتبوأت أعلى المناصب، واثبتت نجاحها الباهر مؤكدة دعم القيادة السياسية الدائم لتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات، متمنية لها مزيدا من النجاح والتوفيق.

يذكر أن الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر تم تعيينها كعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارا من مايو 2021 وشغلت منصب معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمبادرات الاستراتيجية 2015 وأستاذ مساعد ، ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات أستاذ مساعد ، جامعة النيل (NU). نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) في مصر.

وتعد الدكتورة المهندسة ماريان عازر صاحبة أكثر من 80 بحثا علمياً في جميع أنحاء العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ولديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.