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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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معادلة صعبة .. رانيا هاشم: الزيادة السكانية تبتلع كل أشكال التنمية.. فيديو

رانيا هاشم
رانيا هاشم

علقت الإعلامية رانيا هاشم، على مشكلة الزيادة السكانية، قائله: "معادلة الزيادة السكانية في مصر صعبة وتبتلع كل أشكال التنمية".

 

أضافت "هاشم"، خلال تقديمها برنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تجاوز عدد السكان لـ100 مليون نسمة يستوجب دق نواقيس الخطر، لأن ما يحدث له آثار كارثية على كل النجاحات التي تحدث في مصر".

 

أشارت إلى أن ما يحدث في مصر من ميلاد طفل كل 30 ثانية يعني أننا نحتاج إلى زيادة التنمية الاقتصادية لأكثر من 3 أضعاف الذي يحدث حاليا.

مقترح برلماني بـ إطلاق برنامج "أسرة الجمهورية الجديدة" للحد من الزيادة السكانية

 

أعلنت النائبة سهام مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، تقدمها بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بإطلاق برنامج تحفيزي للحد من الزيادة السكانية في مصر، تحت مسمى "أسرة الجمهورية الجديدة".

 

قالت النائبة في مقترحها، استطاعت الدولة المصرية على مدى 7 سنوات كتابة تاريخ جديد مليء بالإنجازات والتحولات وعلى بُعد خطوات من إعلان "جمهوريتها الجديدة"، ومازال السعي مستمرًا لتحقيق المزيد، وتسعى الدولة جاهدةً إلى مضاعفة حجم العمل والسير وفق مخطط تنموي شامل من أجل ضمان مستقبل أفضل "مصر "2030 التي ننتظرها ونحلم بها تحتاج كل الدعم للاستمرار الذى لا سبيل إليه إلا بالمضي قدمًا في مخططات التنمية، ثانيًا؛ إلى جانب مواجهة أي معوقات قد تكون سببًا في التأثير على ما ننتظره، والتي يأتي على رأسها الزيادة السكانية.

 

تابعت، بنظرة سريعة على متوسط الزيادة السكانية اليومية نجد أن هناك 177 مولودًا لكل ساعة بمعدل 3 مواليد كل دقيقة أي مولود لكل 20 ثانية، تتضح الأزمة الحقيقية في معـدل سريع وكبير لا يتناسب أبدًا مع مقدرات الدولة؛ بل أن معدل المواليد في مصر أربعة أضعاف معدلاتها في أوروبا، فقد ارتفع عدد سكان مصر لأكثر من 22 مليون نسمة خلال عشر سنوات وهو عدد أكبر من تعداد دول كاملة مما يجعلنا أمام حتمية التصدي لتلك المشكلة التي تمتص ثمار التنمية.

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