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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عبد الحميد لطفي بمدينة نصر يشكون من وجود بلاعة صرف صحي

صدى البلد

 


ارسل القارئ وليد حسام شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود بلاعة صرف صحي يمكن أن تسبب كارثة.

وقال حسام في شكواه" نعاني نحن سكان العقار رقم  ١٩ شارع عبد الحميد لطفى بمدينة نصر  من وجود بلاعة مرتفعة عن الأرض لانها من وقت ما تم رصف وسفلتت الشارع لم يتم إغلاقها  بشكل مظبوط والنتيجه ان البلاعه غطست فى الارض والغطاء الخاص بها  اصبح مرتفع  لأعلى عن سطح الأرض  مما يمكن أن تتسبب في مشكلة كبيرة بسبب تسريب الصرف الصحي وارتفاعها عن سطح الأرض" .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على

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