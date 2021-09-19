سكان عبد الحميد لطفي بمدينة نصر يشكون من وجود بلاعة صرف صحي



ارسل القارئ وليد حسام شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود بلاعة صرف صحي يمكن أن تسبب كارثة.

وقال حسام في شكواه" نعاني نحن سكان العقار رقم ١٩ شارع عبد الحميد لطفى بمدينة نصر من وجود بلاعة مرتفعة عن الأرض لانها من وقت ما تم رصف وسفلتت الشارع لم يتم إغلاقها بشكل مظبوط والنتيجه ان البلاعه غطست فى الارض والغطاء الخاص بها اصبح مرتفع لأعلى عن سطح الأرض مما يمكن أن تتسبب في مشكلة كبيرة بسبب تسريب الصرف الصحي وارتفاعها عن سطح الأرض" .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

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