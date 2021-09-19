الفنانة نادين : وفاة سعاد حسني قفلتني من الفن

قالت الفنانة نادين، إن اعتزال البالية أصعب من اعتزال الفن، مردفا:"كان أهون يقطعوا لي أصبع ولا أترك البالية .

أوضحت نادين خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج " واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" خبر وفاة الفنانة سعاد حسني كان له دور كبير في قرار اعتزالي الفن، لكنه لم يكن السبب الوحيد.

وتابعت:" لما جه خبر وفاة سعاد حسني قفلت قفلة غريبة في إن أنا عمري ما حكون سعاد حسني، طب أنا قاعدة بضحي بإيه؟ أنا أحسن لي أكون في مكان تاني بعمل حاجة تانية وبنتج فيها، لإن أنا عمري ما حكون سعاد حسني."

وأكملت: "من الحاجات اللي ضايقتني برضه الإشاعات، ده ثالث أهم مشكلة، هما دول التلاتة إحنا لخصناهم في إن أنا كنت بضايق الفنانين في الأعمال اللي بتتقدم، وقصة سعاد حسني، وثالثا الإشاعات."