عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنانة نادين : وفاة سعاد حسني قفلتني من الفن

صدى البلد

قالت الفنانة نادين، إن  اعتزال البالية أصعب من اعتزال الفن، مردفا:"كان أهون يقطعوا لي أصبع ولا أترك البالية .

أوضحت نادين خلال  حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج " واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" خبر وفاة الفنانة سعاد حسني كان له دور كبير في قرار اعتزالي الفن، لكنه لم يكن السبب الوحيد.

وتابعت:" لما جه خبر وفاة سعاد حسني قفلت قفلة غريبة في إن أنا عمري ما حكون سعاد حسني، طب أنا قاعدة بضحي بإيه؟ أنا أحسن لي أكون في مكان تاني بعمل حاجة تانية وبنتج فيها، لإن أنا عمري ما حكون سعاد حسني."

وأكملت: "من الحاجات اللي ضايقتني برضه الإشاعات، ده ثالث أهم مشكلة، هما دول التلاتة إحنا لخصناهم في إن أنا كنت بضايق الفنانين في الأعمال اللي بتتقدم، وقصة سعاد حسني، وثالثا الإشاعات."

برنامج واحد من الناس واحد من الناس عمرو الليثي قناة الحياة الإعلامي عمرو الليثي سعاد حسني

ترشيحاتنا

كارثة في طبقة الوزون تهدد كوكب الأرض.. تفاصيل

عبدالستار صبري : انتظر عرضا رسميا للتواجد في جهاز مورينيو بـ روما

أول رحلة فضاء لمدنيين بالكامل تعود إلى الأرض .. فيديو

نصيحة بسمة الملا لفتاة تعاني من اكتئاب بسبب السمنة:«ولا يهمك وروحي شغلك»

لفتة إنسانية من أحمد حجازي بعد نهاية مباراة النصر.. فيديو

حمادة صدقي: الجبلاية تدار بالسوشيال ميديا .. ولا يجوز إقالة البدري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

محمد صلاح يطلب الدعم من جمهوره | شاهد

سبب انفجار مرفأ بيروت..تفاصيل جديدة بشأن ضبط أطنان نترات الأمونيوم في لبنان

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ