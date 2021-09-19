حسن علوان يوضح تفاصيل إنطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب.. فيديو

قال الدكتور محمد حسن علوان، رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية إن تم إنطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف محمد حسن علوان في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا المعرض مدته 10 أيام، مضيفاً أنها نسخة مطورة من باقي المعارض التي تم إطلاقها، حيث إنها أول نسخة تعمل عليها وزارة الثقافة في السعودية.

وتابع رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، أن على الرغم من امتداد معرض الرياض الدولي للكتاب على مدار نصف قرن تقريباً في مدينة الرياض، إلا أن هذا المعرض تحديداً سيكون نسخة مطورة ترتقي بالمشهد الثقافي السعودي والعربي.

ونوه محمد حسن علون أن معرض الرياض الدولي الكتاب سيكون أكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية، من حيث: حجم المعرض الذي يبلغ حوالي 36 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أضعاف عدد الناشرين الذي كان يتم استقبالهم خلال الأعوام السابقة، حيث سجل أكثر من 800 ناشر في المعرض فقط بالإضافة إلى عدد الناشرين الذين سجلوا في الوكالة.

وعقب رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية قائلاً: "أفتخر أن معظم الناشرين الذين سجاوا هم ناشرين مصريين.. مصر الثقافة.. مصر العروبة.. لا ييكاد يسمى معرض الكتاب إلا أن يحضره الكتاب المصري والمؤلف المصري والفكر المصري.. وهذا شيء يشرفنا".