عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

صدى البلد

استقر مجلس الإدارة الجديد لنادي مصر للمقاصة، على تغيير اسم النادي إلى نادي هويدي وهو نفس الاسم الذي كان يحمله النادي قبل بيعه لشركة المقاصة للأوراق المالية.

ويتكون مجلس إدارة نادي المقاصة الجديد من اللواء عمرو هويدي رئيسا لنادي المقاصة، وأحمد عبد الرحمن هويدي نائبا للرئيس، وفي العضوية كلا من محمد سعيد حسن خالد وأمنية أحمد هويدي وعمرو عبد القوي شبلاي وعماد عبد الله عبد الحميد ومحيي محمد معوض.

وكشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة عن القيمة المالية لانتقال حسين الشحات من العين الاماراتي للنادي الأهلي .

وأكد بكري سليم في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن حسين الشحات انضم الأهلي مقابل ١٨٥ مليون جنيه مشددا على أن المقاصة كانت له نسبة من العقد .

 

وأضاف بكري سليم أن مسؤولي المقاصة من مشجعي الزمالك ولكن التعامل مع الأهلي في الصفقات أفضل على مستوى دقه مواعيد الدفعات المالية، متابعا أن الفريق يستعد للموسم الجديد ويرغب في تقديم أداء جيد.

 

ترشيحاتنا

وايه اللي عرفك إنه هيموت؟ علي جمعة يرد على منتقدي كتابة الأب أملاكه لبناته

قبل لقاء طلائع الجيش .. تعرف على غيابات الأهلي عن السوبر المصري

تيليجرام يشهد ارتفاعا هائلا في الجرائم الإلكترونية ويصبح شكلا جديدا من الدارك ويب

المالية تبيع أذون خزانة بـ11.5 مليار جنيه .. اليوم

حصان ينهي حياة طفلة بطريقة مأساوية

متخليش حاجة توقفك.. لبنى ابنة الفيوم من محو الأمية إلى دكتوراه في الآثار|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

سبب انفجار مرفأ بيروت..تفاصيل جديدة بشأن ضبط أطنان نترات الأمونيوم في لبنان

شاهد|فاروق جعفر يحسم أمر ضم عبد الله السعيد للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ