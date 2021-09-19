«معاً نطمئن..سجل الآن».. عروسان بالشرقية يشاركان في حملة تطعيم كورونا ليلة الزفاف|صور

شارك عروسان بمحافظة الشرقية في حملة "معًا نطمئن .. سجّل الآن" خلال فعاليات اليوم الأول للحملة بالمحافظة لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا.. وأشاد العروسان بجهود الدولة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

عروسا الشرقية أثناء مشاركتهم في حملة "معاً نطمئن .. سجل الآن"

وكان قد اختتم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، فعاليات اليوم الأول من حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" من ميدان القومية بالزقازيق.



يأتي في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.



واطمأن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منذ صباح أمس السبت على انتظام عمل الفرق، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بديوان عام المديرية، وبنادي الشرطة، ومركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، وأكد وكيل الوزارة على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.



وأوضح “مسعود” أن محافظة الشرقية شهدت انتشار 11 أتوبيسًا بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلي الباص الرئيسي الموجود بمدينة الزقازيق والذي قام اليوم بتسجيل المواطنين من أمام ديوان عام المحافظة، والذي جاب الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تم التحرك لميدان الزراعة، ثم موقف المنصورة، ثم شارع فاروق، ثم اختتم فعاليات الحملة من ميدان القومية بالزقازيق، وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.



وأضاف "مسعود" أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، قامت بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد علي أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلي المشاركة في عملية تسجيل المواطنين علي الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة "التابلت" لتلقي اللقاح، نظراً للإقبال الشديد علي الباصات المشاركة في الحملة بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، بالإضافة إلى مركز ديوان المديرية بالزقازيق، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء محافظة الشرقية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.



يذكر أن الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهد يوم الأربعاء الماضي، تدشين حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

0

11 أتوبيساً تجوب محافظة الشرقية في أول أيام حملة «سجّل الآن» (1)

11 أتوبيساً تجوب محافظة الشرقية في أول أيام حملة «سجّل الآن» (4)

11 أتوبيساً تجوب محافظة الشرقية في أول أيام حملة «سجّل الآن» (6)

11 أتوبيساً تجوب محافظة الشرقية في أول أيام حملة «سجّل الآن» (7)

11 أتوبيساً تجوب محافظة الشرقية في أول أيام حملة «سجّل الآن» (12)

11 أتوبيساً تجوب محافظة الشرقية في أول أيام حملة «سجّل الآن» (15)