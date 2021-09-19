عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء اقتراع آخر أيام انتخابات الدوما الروسي.. على ماذا يعول الكرملين؟

انتخابات روسيا
انتخابات روسيا

تنتهي في روسيا اليوم آخر أيام الانتخاب لمجلس الدوما الروسي وانتخاب ممثلين آخرين عن الشعب.

وبدأت في روسيا، اليوم الأحد، اليوم الثالث والأخير للانتخابات التشريعية التي يختار فيها الناخبون الروس نوابا لمجلس الدوما (النواب) و9 رؤساء للمناطق وممثلي 39 برلمانا إقليميا ومحليا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.
ويتنافس على المقاعد في مجلس الدوما الجديد في العام الجاري 14 حزبا.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في روسيا بلغت وفق نتائج اليوم الثاني من الانتخابات، 31,51%، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين فيها عبر الإنترنت.

وحصل سكان 7 مناطق روسية (موسكو، وسيفاستوبل، ومقاطعات: كورسك، ومورمانسك، ونيجني نوفغورود، وياروسلافل، وروستوف) على فرصة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الجارية باستخدام التصويت الإلكتروني، أي عبر الإنترنت.

وسجل للمشاركة في التصويت الإلكتروني أكثر من 2,8 مليون ناخب، فيما تم إدراج أكثر من 2,6 مليون ناخب (وأكثر من مليوني شخص منهم هم سكان موسكو) في القوائم النهائية للمشاركة في التصويت الإلكتروني.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد صوتا في الانتخابات عبر الإنترنت أيضا.

ويقول محللون إن  صناع القرار في الكرملين يكررون  تجربة الانتخابات البرلمانية سنة 2016، التي جرت تحت ضغط ملفات جيوسياسية رفعت الحساسيات الوطنية والقومية والدينية التي ترجمت في صناديق الاقتراع، بعيدا عن الضغوط الاقتصادية والخدماتية.

فقد أعطت انتخابات 2016 حزب روسيا الموحدة أغلبية الثلثين في مجلس الدوما، واستمر هذا الزخم في الانتخابات الرئاسية 2018، وفي الاستفتاء على تعديل الدستور في 2020.

لذلك فإن الهدف في انتخابات الدوما  هو الحفاظ على النسبة نفسها من المقاعد لضمان استقرار النظام.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حضورا لافتا للرئيس بوتين في شؤون الدعاية الانتخابية وتقديمه الامتنان للبرلمان المنتهية ولايته وحزب "روسيا الموحدة" في دعم سياسات الدولة والحكومة، والدفع باسمي وزير الدفاع سيرجي  شيجو، والخارجية سيرجي لافروف وهما الشخصيتان الأكثر شعبية في روسيا بعد الرئيس بوتين كمرشحين رئيسيين عن حزب روسيا الموحدة لكسب أصوات المترددين، أو غير الموافقين لقرارات الحكومة وكسب تأييدهم.

 

 

 

رئيس الوزراء الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتخابات التشريعية موسكو فلاديمير بوتين الانتخابات الرئيس الروسى

موضوعات متعلقة

صحف الإمارات:أبوظبي تلغي فحوصات كورونا للقادمين..القبض على آخر الفارين من نفق الحرية..فرنسا: ما فعلته أستراليا خطأ جسيم

673 ألف وفاة.. تعرف على أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

رياح مثيرة للأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

نشرة أخبار العالم: القبض على آخر الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع..ملك المغرب يعزي الجزائر رغم قطع العلاقات..عودة أول رحلة فضاء لمدنيين إلى الأرض

بينيت يحتفي بالقبض على الأسرى الفلسطينيين الـ6 الفارين من سجن جلبوع

السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال حال ارتكاب هذا الفعل

شرطة الكابيتول تعلن اعتقال 4 أشخاص خلال مظاهرة أمام المبنى

الولايات المتحدة تسجل 2087 وفاة و154ألف إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

مسابقة نقل للعاملين بـ الدولة إلى الشهر العقاري بتخصصات مختلفة|تعرف على الشروط

أفضل عمل.. ومكفرات الذنوب.. علي جمعة يوضح

من وراء ظهر ماكرون..خفايا جديدة لاتفاق الغواصات ضد فرنسا

رئيس الأهلي السعودي يكشف أسباب فسخ التعاقد مع باولينيو

مكالمة بعد منتصف الليل.. بهذه الكلمات ودع الأسير أيهم كممجي والده قبيل اعتقاله|صور

مشاركة ميسي محتملة .. باريس المتصدر يصطدم بـ ليون فى قمة الدوري الفرنسي .. الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: الناس مش بتحبه وعايش دور محمد رمضان

673 ألف وفاة.. تعرف على أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامك بهذا الفعل بالمحاور المرورية

ما زالت فى خطر.. تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ