القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية .. تقرير تليفزيوني

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، تقريرا عن أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية .

وجاء في التقرير أن جهات الدولة بالكامل تعمل على اشراك القطاع الخاص ، في عجلة التنمية ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الخاص محلي وعالمي .

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية تعمل على توفير المناخ المميز ؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ، ولا سيما فيما يخص مشروعات زيادة فرص العمل ، والناتج المحلي الإجمالي .

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن خطط التنمية الاقتصادية للعام الحالي افساح المجال للقطاع الخاص ؛ للمساهمة الإيجابية الفعالة في التنمية .

ومن المتوقع أن يصل نسبة اسهام القطاع الخاص في مشروعات التنمية 25% ، وتحسن تدريجي منتظر عقب انتهاء جائحة كورونا .