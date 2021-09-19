عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية .. تقرير تليفزيوني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، تقريرا عن أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية .

وجاء في التقرير أن جهات الدولة بالكامل تعمل على اشراك القطاع الخاص ، في عجلة التنمية ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الخاص محلي وعالمي .

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية تعمل على توفير المناخ المميز ؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ، ولا سيما فيما يخص مشروعات زيادة فرص العمل ، والناتج المحلي الإجمالي .

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن خطط التنمية الاقتصادية للعام الحالي افساح المجال للقطاع الخاص ؛ للمساهمة الإيجابية الفعالة في التنمية .

ومن المتوقع أن يصل نسبة اسهام القطاع الخاص في مشروعات التنمية 25% ، وتحسن تدريجي منتظر عقب انتهاء جائحة كورونا .

القطاع الخاص اخبار التوك شو عجلة التنمية التنمية صباح الخير يامصر

ترشيحاتنا

مسابقة نقل للعاملين بـ الدولة إلى الشهر العقاري بتخصصات مختلفة|تعرف على الشروط

أفضل عمل.. ومكفرات الذنوب.. علي جمعة يوضح

من وراء ظهر ماكرون..خفايا جديدة لاتفاق الغواصات ضد فرنسا

رئيس الأهلي السعودي يكشف أسباب فسخ التعاقد مع باولينيو

مكالمة بعد منتصف الليل.. بهذه الكلمات ودع الأسير أيهم كممجي والده قبيل اعتقاله|صور

مشاركة ميسي محتملة .. باريس المتصدر يصطدم بـ ليون فى قمة الدوري الفرنسي .. الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: الناس مش بتحبه وعايش دور محمد رمضان

673 ألف وفاة.. تعرف على أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامك بهذا الفعل بالمحاور المرورية

ما زالت فى خطر.. تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ