جنازة رسمية لـ بوتفليقة اليوم.. ودفنه بأهم مقبرة في الجزائر

من المقرر أن تقيم السلطات في الجزائر، جنازة رسمية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي توفي مساء الجمعة، عن عمر ناهز 84 عامًا.

وقال مصدر لموقع "سبق برس" الجزائري، إنه من المرجح دفن بوتفليقة بعد ظهر اليوم، الأحد، في مربع الشهداء بالعالية المدفون بها الرؤساء السابقون بالجزائر وأهم المسئولين العسكريين والشهداء، وذلك في حال لم تطلب عائلته دفنه في مقبرة بن عكنون، حيث قبر والدته وشقيقه مصطفى.

وذكرت وسائل إعلام متفرقة، أن مراسم دفن جثمان الرئيس الراحل يسبقها جنازة رسمية تحت إشراف الرئاسة الجزائرية، بحضور السلطات العليا في الدولة.

وكانت السلطات في الجزائر، سمحت أمس السبت، للسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بإلقاء النظرة الأخيرة عليه والمشاركة في جنازته.

وقال موقع "سبق برس" الجزائري نقلا عن مصدر مطلع قوله، إن قاضي العقوبات بالمؤسسة العقابية في الحراش أعطى موافقة بإخراج السعيد بوتفليقة وتمكينه من إلقاء النظرة الأخيرة وحضور جنازة شقيقه رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي سيدفن بمقبرة العالية اليوم.

وأوضح الموقع أن المحامي سليم حجوطي، عضو هيئة الدفاع عن السعيد بوتفليقة، زاره أمس، السبت، في سجن الحراش وأبلغه بوفاة شقيقه.

وأضاف أنه تقدم إلى قاضي العقوبات في إدارة السجن بطلب لتمكين موكله من حضور جنازة شقيقه الذي توفي في ساعة متأخرة من الجمعة، عن عمر ناهز 84 سنة.

ويتواجد السعيد بوتفليقة في سجن الحراش منذ ديسمبر 2020، إذ إنه متهم في عدة قضايا، ومن المقرر عقد أول جلسة لمحاكمته في جنابات الدار البيضاء نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أعلن تنكيس أعلام البلاد لمدة 3 أيام، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.