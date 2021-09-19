ملك المغرب يعزي الجزائر في وفاة الرئيس بوتفليقة

بعث ملك المغرب، الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وذلك على إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في برقية ملك المغرب "علمت، ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة المشمول بعفو الله، رئيس الجمهورية السابق، المرحوم عبد العزيز بوتفليقة تغمده الله بواسع رحمته".

وأعرب الملك محمد السادس للرئيس الجزائري ومن خلاله لعائلة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، "داعيا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الراحل الكبير بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه".

وأضاف ملك المغرب "كما استحضر الروابط الخاصة التي كانت تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر الشقيقة. كما يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث".

وأعلن رئيس الجزائر تنكيس أعلام البلاد لمدة 3 أيام، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتوفي، الجمعة، الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 84 عاما.