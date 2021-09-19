شاهد.. الداخلية تداهم بؤرة لترويج المخدرات بعين شمس

شنت أجهزة الأمن حملة استهدفت تشكيل عصابى يقوم بإدارة بؤرة لترويج المواد المخدرة بعين شمس ، حيث نجحت القوات فى ضبط افراد العصابة والمواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام ومديرية أمن القاهرة نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

تم استهدافهم وأمكن ضبط 2 من المتهمين "لأحدهما ملعومات جنائية ، وضُبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الآيس – كميةمن مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة –سلاح أبيض.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى بمشاركة المتهمان الهاربان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.



يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.