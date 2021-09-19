شاهد... ما فعله كريستيانو رونالدو مع مشجع بريطاني في الشارع

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في بريطانيا، لقطة إنسانية يظهر فيها الجانب الإنساني والرقيق للبرتغالي كريستيانو رونالدو في أحد شوارع بريطانيا بعد اعتراض مشجع صغير طريقه لالتقاط صورة معه.



وبحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن مشجع بريطاني توقف في الشارع ممسكا لافتة في طريق النجم كريستيانو رونالدو للملعب الذي تقام فيه تدريبات الفريق، ليتمكن من التقاط صورة معه.



وكتب المشجع البريطاني على اللافتة: "أيمكنك التوقف لإلتقاط صورة معا"، وبالفعل لاحظ كرستيانو ذلك المشجع الصغير، فقام بالترجل سريعا من سيارته اللامبورجيني، والتقط معه صورة وتبادلا التحيات وشعر المشجع بسعادة بالغة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كرستيانو مع المشجع البريطاني، وعلق عليها آلاف الرواد بتعليقات تحمل كلمات طيبة تثنى على أخلاقيات اللاعب في التعامل مع الجمهور.



جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو انضم مؤخرا إلى نادي مانشستر يونايتد البريطاني، بعد مسيرته في نادي اليوفينتوس.

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