عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد... ما فعله كريستيانو رونالدو مع مشجع بريطاني في الشارع

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في بريطانيا، لقطة إنسانية يظهر فيها الجانب الإنساني والرقيق للبرتغالي كريستيانو رونالدو في أحد شوارع بريطانيا بعد اعتراض مشجع صغير طريقه لالتقاط صورة معه.


وبحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن مشجع بريطاني توقف في الشارع ممسكا لافتة في طريق النجم كريستيانو رونالدو للملعب الذي تقام فيه تدريبات الفريق، ليتمكن من التقاط صورة معه. 

 

 

 

txt

كريستيانو رونالدو يعلق على الهزيمة من يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

txt

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام يانج بويز في دوري الأبطال


وكتب المشجع البريطاني على اللافتة: "أيمكنك التوقف لإلتقاط صورة معا"، وبالفعل لاحظ كرستيانو ذلك المشجع الصغير، فقام بالترجل سريعا من سيارته اللامبورجيني، والتقط معه صورة وتبادلا التحيات وشعر المشجع بسعادة بالغة.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كرستيانو مع المشجع البريطاني، وعلق عليها آلاف الرواد بتعليقات تحمل كلمات طيبة تثنى على أخلاقيات اللاعب في التعامل مع الجمهور.


جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو انضم مؤخرا إلى نادي مانشستر يونايتد البريطاني، بعد مسيرته في نادي اليوفينتوس.

للنشر8.
للنشر8.
للنشر8
للنشر8
بريطانيا لقظة إنسانية الجانب الإنساني كرستيانو رونالدو مشجع صورة

ترشيحاتنا

أذكار بعد صلاة العشاء.. 11 دعاء أوصى بها النبي ويهملها الكثيرون

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي

ريال مدريد ضد فالنسيا .. بنزيما يقود هجوم الملكي رفقة فينيسيوس

بعد 50 عاماً من عرضه..حكاية سيارة شهدت قصة حب بين صلاح ذو الفقار و نادية لطفي في هذا الفيلم

شاهد... ما فعله كريستيانو رونالدو مع مشجع بريطاني في الشارع

لهذا السبب.. آبل تؤجل تسليم طلبات الحجز المسبق لهواتف iPhone 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

الصحة تعلن رابط شكاوى تأخر رسالة الحصول على لقاح كورونا

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

إصابة 14 شخصا بانفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار في دمنهور.. شاهد

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

فيديو

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

التطبيق 30 سبتمبر.. جدول مواعيد فتح المحلات والمقاهي والمطاعم في الشتاء

المزيد

ساحة رأي

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ