كريستيانو رونالدو يعلق على الهزيمة من يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لهزيمة "صادمة"، في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا، على يد يونج بويز السويسري.



وكتب كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابه على “إنستجرام”: "لم تكن النتيجة التي أردناها، لكن حان الوقت الآن للتعافي جيدًا، والتركيز على المباراة القادمة".



وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل مشاركته رقم 177 بوجوده أساسيًا مع مانشستر يونايتد أمام يانج بويز السويسري، معادلًا رقم الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني السابق.

وكان رونالدو قد انتقل لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بعد 12 عامًا من الرحيل عن " الشياطين الحمر.