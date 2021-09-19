بفستان وردي.. ليلى زاهر تخطف الأنظار في مهرجان الفضائيات العربية

نشرت الفنانة ليلى زاهر، صورا جديدة لها، من حفل مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت ليلى زاهر في الصور، بإطلالة أنيقة، حيث كانت مرتدية فستانا طويلا باللون الوردي، مع حزام فضي عند منطقة الخصر، أبرز رشاقتها، واعتمدت مكياجا ناعما ليناسب إطلالتها.



وتقام فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية، ، اليوم الأحد، بحضور نخبة كبيرة من النجوم والنجمات، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ومن ابرز الحضور "إلهام شاهين، هنا الزاهد، مي عمر، درة، نسرين طافش، محمد رياض، مصطفى درويش، حمادة هلال، روجينا وغيرهم.



وكرم المهرجان عددا كبيرا من النجوم، الذين حققوا أعمالا فنية هامة مؤخرا، حيث جاءت ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، فى عدد من المجالات الإعلامية والفنية، للتنافس على جوائز: أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة وأفضل موقع إخباري.