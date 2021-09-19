عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنا جودة تتوج بذهبية بطولة لشبونة الدولية لتنس الطاولة تحت 15 عامًا

صدى البلد

توجت اللاعبة الصاعدة هنا جودة بذهبية بطولة لشبونة الدولية لتنس الطاولة تحت 15 سنة، التي تقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

وجاء ذلك بعدما فازت على اللاعبة الروسية في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 11-2 و 11-4 و 11-7.

وكانت هنا جودة توجت ببرونزية منافسات تحت 19 سنة.

وتأهلت بطلة مصر لنهائي منافسات 15 سنة بعد الفوز على الفرنسية جايتانا بلايد بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة؛ لتتأهل للمربع الذهبي.


وكانت هنا بدأت مشوارها في البطولة من دور المجموعات، حيث تصدرت المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد فوزها على البرتغالية جويانا بينيتو والإسبانية سيلفيا كول.

وفي دور الـ 16، فازت على الألمانية جيلي ستورتز بنتيجة 3/0، قبل أن تهزم بطلة فرنسا وتتأهل للمربع الذهبي.

وتواجه هنا في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة البيلاروسية فيرانيكا فارابيوفا مع الألمانية ميا جريسيل.

وكانت هنا جودة قد حققت إنجازاً كبيراً بعد أن قفزت 653 مركزاً فى التصنيف الدولى هذا الشهر وارتقت إلى المركز 407 على العالم فى تصنيف الكبار.

ونالت هنا إشادات واسعة من جانب الإتحاد الدولي لتنس الطاولة على هذا المستوى الراقى الذى تقدمه وتطوره الكبير والمستمر الذى جعلها تصل إلى هذا المركز والتقدم كل هذه المراكز دفعة واحدة.

وكانت هنا قد صعدت أيضًا من المركز العاشر إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لتنس الطاولة ITTF لفتيات تحت 19 عامًا ، مما جعلها في وضع قوي للتأهل لبطولة العالم للشباب ، المقرر عقدها في البرتغال في ديسمبر.

وجاء تقدم هنا جودة بعد أن حصدت المركز الثانى فى البطولة الأفريقية وكانت قد حققت مفاجأة كبيرة بتغلبها فى نصف نهائي البطولة على دينا مشرف المصنف الأولى أفريقيا وافضل لاعبات مصر فى تنس الطاولة

وحققت هنا جودة رقما تاريخيا، بعدما أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى المباراة النهائية من بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات عن عمر 13 عاما. 

هنا جودة بطولة لشبونة تنس الطاولة منافسات

ترشيحاتنا

هل يقف ثواب الصدقة الجارية للميت بكولدير مياه عند تعطله؟

إستقبال أول دفعة من قطارات تالجو الأسبانبة نهاية العام.. أبرز المعلومات عنها

ضبط سائق النقل المتسبب في مصرع خطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر

مرصد الأزهر يدين تدمير حركة الشباب لـ مطار بولوبورتي بالصومال للمرة الثانية

تفاصيل مرعبة.. أب يتخلص من ابنته بـ سم صراصير في لبن الرضاعة |فيديو

نجم الزمالك السابق يطرح قميصه في مزاد علني لدعم النادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

إصابة 14 شخصا بانفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار في دمنهور.. شاهد

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

الصحة تعلن رابط شكاوى تأخر رسالة الحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

فيديو

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ