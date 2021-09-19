هنا جودة تتوج بذهبية بطولة لشبونة الدولية لتنس الطاولة تحت 15 عامًا

توجت اللاعبة الصاعدة هنا جودة بذهبية بطولة لشبونة الدولية لتنس الطاولة تحت 15 سنة، التي تقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

وجاء ذلك بعدما فازت على اللاعبة الروسية في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 11-2 و 11-4 و 11-7.

وكانت هنا جودة توجت ببرونزية منافسات تحت 19 سنة.

وتأهلت بطلة مصر لنهائي منافسات 15 سنة بعد الفوز على الفرنسية جايتانا بلايد بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة؛ لتتأهل للمربع الذهبي.



وكانت هنا بدأت مشوارها في البطولة من دور المجموعات، حيث تصدرت المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد فوزها على البرتغالية جويانا بينيتو والإسبانية سيلفيا كول.

وفي دور الـ 16، فازت على الألمانية جيلي ستورتز بنتيجة 3/0، قبل أن تهزم بطلة فرنسا وتتأهل للمربع الذهبي.

وتواجه هنا في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة البيلاروسية فيرانيكا فارابيوفا مع الألمانية ميا جريسيل.

وكانت هنا جودة قد حققت إنجازاً كبيراً بعد أن قفزت 653 مركزاً فى التصنيف الدولى هذا الشهر وارتقت إلى المركز 407 على العالم فى تصنيف الكبار.

ونالت هنا إشادات واسعة من جانب الإتحاد الدولي لتنس الطاولة على هذا المستوى الراقى الذى تقدمه وتطوره الكبير والمستمر الذى جعلها تصل إلى هذا المركز والتقدم كل هذه المراكز دفعة واحدة.

وكانت هنا قد صعدت أيضًا من المركز العاشر إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لتنس الطاولة ITTF لفتيات تحت 19 عامًا ، مما جعلها في وضع قوي للتأهل لبطولة العالم للشباب ، المقرر عقدها في البرتغال في ديسمبر.

وجاء تقدم هنا جودة بعد أن حصدت المركز الثانى فى البطولة الأفريقية وكانت قد حققت مفاجأة كبيرة بتغلبها فى نصف نهائي البطولة على دينا مشرف المصنف الأولى أفريقيا وافضل لاعبات مصر فى تنس الطاولة

وحققت هنا جودة رقما تاريخيا، بعدما أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى المباراة النهائية من بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات عن عمر 13 عاما.