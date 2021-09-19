قريبا «عروستي».. صابرين تروج لفيلمها الجديد على إنستجرام

روجت الفنانة صابرين لفيلمها "عروستي"، بنشر بوستر دعائي عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلقت صابرين على بوستر الفيلم الذي ظهرت فيه بصحبة الفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، وكتبت "فيلم 🎞 عروستي !! قريبااااا 😉#عروستي#صابرين".



وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجاري.



فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

